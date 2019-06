Tyske fisketurister som endte på sykehus kjørte på sjømerke

Pluss

Politiet i Nordland meldte like før klokken fem søndag ettermiddag om et uhell på sjøen i Vega kommune. En båt hadde kollidert med en gjenstand, og to personer var meldt skadet. I halv seks-tiden meldte politiet at to personer var fraktet til akuttmottaket i Sandnessjøen av luftambulansen.