Alstahaug-lensmann sier grov voldssak ikke var blind vold

Natt til lørdag fant politiet en blodig og forslått mann i slutten av 40-årene ved bensinstasjonen Shell i Sandnessjøen. Mannen var utsatt for grov vold, og skal angivelig ha blitt både slått og sparket av en mann i 20-årene. Fornærmede ble sendt til sykehus, der det ble påvist bruddskader, skriver Helgelands Blad.

– Tilstanden er stabil. Vedkommende har bruddskader, men ikke i hodet, ble det opplyst fra intensivavdelingen på sykehuset lørdag.

Opprinnelig beskrev politiets operasjonsledere hendelsen som et tilfelle av blind vold. Lensmann Tom Giertsen ved Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor korrigerer denne opplysningen.

– Gjennomgangen av videomaterialet fra bensinstasjonen viser at det var en foranledning til det som skjer. Det er ikke blind vold. Det er ikke uprovosert, men det gjør ikke skadene mindre stygge av den grunn, sier Giertsen.

På dette stadiet i etterforskningen kan han ikke gå ytterligere inn på hva som skjedde i forkant.

Leter etter vitne

Saken etterforskes av lokalt politi. De har avhørt mannen som ble utsatt for volden. Gjerningsmannen ble etter hendelsen satt i arrest i Mosjøen. Han ble i løpet av helga løslatt etter avhør.

Politiet ønsker å komme i kontakt kontakt med et vitne til hendelsen.

– Det var en person som sto i køen ved Shell, men som forsvant før politiet kom. Vi ønsker at vedkommende melder seg til oss, sier Giertsen.

Etterforskes fortsatt

Det var ved tretiden natt til lørdag at politiet kom over den voldsutsatte mannen da de tilfeldigvis svingte innom bensinstasjonen like etter hendelsen. Siktede hadde da forlatt stedet, og politiet fikk bistand fra en patrulje fra Mosjøen i forbindelse med letingen. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Selv om partene er avhørt, og opptak fra videoovervåkningen ved bensinstasjonen er sikret, betrakter politiet saken som fortsatt under etterforskning. Politiet ønsker ikke å gå inn på hva fornærmede og den siktede mannen, som er i midten av 20-årene, har forklart.

Den siktede er hjemmehørende i Sandnessjøen, mens fornærmede i saken er bosatt et annet sted i landet og ikke har noen tilknytning til byen. Det er ikke påvist noen relasjon mellom de to.

– Gjerningsmannen er tidligere domfelt, og ellers kjent for politiet fra flere forhold, opplyste operasjonsleder Tom-Ove Hammer til Helgelands Blad lørdag.