Varaordfører finner det vanskelig å stole på oppvekstanalyse

Pluss

Formannskapet i Sømna har vedtatt å søke trafikksikkerhetsmidler for å trygge skolebarnas ferdsel over fylkesvei 17 på Berg. Opphøyde gangfelt over fylkesveien i Vestabergkrysset søkes etablert, og planovergang i Samvirkelagkrysset. Men 1.–4 klassinger bosatt andre steder i kommunen må fortsatt ta buss, i likhet med klassetrinnene over dem stasjonert på Vik.