Spurte om man hadde vurdert å ekspropriere boliger for parkering

Under onsdagens planutvalgsmøte i Brønnøy behandlet utvalget en minde planendring for å flytte parkeringsplassene til det kommende DMSet øst for dette. Der er det i dag friområde, og formannskapet vedtok at 4 dekar av dette skulle settes av til parkeringsplasser. Men ikke før debatt om plasseringen av parkeringsplassene.