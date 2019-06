Går i pluss, men må låne

Pluss

Vega kommune hadde et mindreforbruk på driften i 2018 på vel 612.000 kroner. Dette gir kommunen et positivt netto driftsresultat på 0,96 prosent. Det er anbefalt av Teknisk beregningsutvalg (TBU) at netto driftsresultat er på 1,75 prosent for kommuner og fire prosent for fylkeskommuner. I 2017 var netto driftsresultat for Vega kommune negativ med 1,52 prosent.