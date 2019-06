Isa (90) fikk prøve elsykkel: - Det gikk litt sakte!

Pluss

Det var et samarbeid mellom sykehjemmet, kommunen v/folkehelsekoordinator og Gjensidigestiftelsen som gjorde det mulig å gå til anskaffelse av el-sykkel.

Ønsker flere frivillige syklere

Mandag ble det lagt til rette for at frivillige kunne komme for å få opplæring i å bruke sykkelen, og Frivilligsentralens leder Michelle Heere og hennes to frivillige, Maey Touw og Liviu Rotaru, som sørger for opplæringen.

Avdelingssykepleier Agnethe Årstrand forteller at i løpet av de to årene som er gått siden sykkelen ble anskaffet har den vært brukt av betjeningen, og noen av de pårørende.

- Vi har også hatt sommerjobb for ungdommer som går ut på å aktivisere beboerne gjennom spill, prat, turer og så videre og da har sykkelen også blitt brukt. I år har vi dessverre ikke fått søkere til sommerjobb for ungdommer, men er det noen som ønsker en slik jobb er det bare å ta kontakt, selv om søknadsfristen er gått ut, sier hun.

Årstrand legger til at de skulle ønske flere frivillige meldte seg på for å kunne ta beboerne ut på sykkeltur, når vær og andre forhold tillater det.

Isa (90) ville ha mer fart

Gunnar Olsen var en som fikk opplæring og forteller at han gjør dette for å bidra til at beboerne kan få anledning til å komme ut på tur.

Unge frivillige Liviu fra Moldova passet anledningen og tok Isa Herringbotn (90) på en liten tur. Herringbotn smilte fra øre til øre og satte tydelig pris på dette.

- Det er ikke så ofte sånt skjer. Det gjør seg med en forandring i tilværelsen, tilføyde hun, og legger til:

- Men det gikk litt sakte!