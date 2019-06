Bare sertifiserte får passere portene som kommer i Havnegata

Pluss

Nå byggingen av nye Brønnøysundregistrene nå kommer igang, så får det direkte konsekvens for trafikken i Havnegata. Under næringslunsj arrangert av Brønnøy næringsforum i dag torsdag viste prosjektutvikler Dagfinn Røkenes i Veidekke frem riggplanen for byggeområdet. Her gikk det frem at Havnegata vil bli stengt ved TD som sikkerhetstiltak, noe som betyr at bussene må ha en ny rute bak Mato og frem til dagens bussholdeplass ved havna.