Politiet svarer på kritikk fra taxisjåfører etter voldshendelse

Både taxisjåføren som sier hun ble utsatt for vold og skadet natt til søndag og en kollega som kom til stedet like etter voldshendelsen er kritiske til politiets håndtering av saken. De to taxisjåførene mener politiet ikke tok situasjonen på alvor og stiller spørsmål ved hvorfor det tok så lang tid for politiet å reagere på voldshendelsen i Brønnøysund sentrum.