- Bygging er nesten som i sjakk, man må være god på planlegging og strategi

Pluss

- Det er alfa omega at man er god på planlegging. Det er en utrolig stor del av jobben. Planlegging og logistikk er veldig viktig i et byggeprosjekt. Man må gjøre en jobb i dag som man kanskje ikke får igjen for før om et par uker eller lengre. Det er nesten som i sjakk, man må være god på planlegging og strategi, sier daglig leder i Syltern bygg, Pål Hansen, med sitt gjenkjennelige smil.