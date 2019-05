Brønnøy-ordføreren avviser at kommunene sør for Korgfjellet er endelig enige om et sted på sykehus-aksen

Pluss

Helgelendingen skriver fredag at tolv kommuner sør for Korgfjellet er blitt enige om Tovåsen i Leirifjord er beste plassering for et nytt sykehus. De tolv har hittil vært enige om at et nytt sykehus på Helgeland må ligge på "aksen Sandnessjen - Mosjøen", uten at de har vært mer konkrete enn det.