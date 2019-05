Riksantikvaren opprettholder innsigelsen

Pluss

Vega kommune har samarbeidet tett med Riksantikvaren og Fylkesmannen om et nytt plankart i Kystplan Helgeland som har vært ute på høring med frist 24. mai. Vega kommune har sendt ut Kystplan Helgeland på høring to ganger tidligere og fått innsigelser til planen. Etter 2.-gangs høring havnet planen til slutt hos fylkesmannen til megling. Etter dette har partene med Vega kommune, fylkesmannen og Riksantikvaren vært i flere møter for å få en god dialog om denne planen. I mars vedtok formannskapet å sende planen ut på tredjegangs høring.