«Vekstmaskinen i Brønnøysund» er «Norges beste investering»

BAnett har tidligere omtalt den kraftige verdiøkningen i Torghatten ASA. Lørdag profileres konsernet i Finansavisen.

«10.000 kr ble til 25 millioner».

Det er hovedtittelen Finansavisen slår opp om konsernet, der det også poengteres nypåtroppet Torghatten-styreleder Brynjar Forbergskogs aksjer er verdt 1,5 milliarder kroner. Forbergskog og kona Hilde kontrollerer mer enn 25 prosent av aksjene i konsernet.

I 2019 går omsetningen mot 11 milliarder for konsernet.

Finansavisen påpeker at selskapet siden begynnelsen av 90-tallet har gitt 30 prosent årlig avkastning for eierne.

«Til sammenligning har internasjonale giganter som Amazon, Nike og Microsoft gitt aksjonærene en årlig avkastning på henholdsvis 38, 35 og 26 prosent siden selskapene ble tatt på børs», skriver avisen, som også refererer Fondsmeglerforbundet på at Torghatten hadde en markedsverdi på 18.840.875 kroner 21. desember 2000.

Da Brynjar Forbergskog hadde vært i jobben noen måneder la han frem en strategisk plan om å gjøre Torghatten til en nasjonal aktør.

– Styret trodde nok jeg var «gal» og jeg fikk en klar tilbakemelding om at dette var altfor ambisiøst. Men det bare trigget meg, for jeg var overbevist om at dette var vår eneste mulighet. Og til slutt ble det jo sånn, selv om vi måtte justere og finpusse strategiplanen en del for å gjøre den spiselig for styret, sier Brynjar Forbergskog til Finansavisen.

