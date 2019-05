Hanne Kristin Rohde fortalte om det verste året i sitt liv

Pluss

Hanne Kristin Rohde var dagens siste foredragsholder under årets Ramtindkonferanse. "Godt lederskap - gull verdt" var tittelen på den tidligere polititoppens foredrag. I dag er Rohde forfatter og foredragsholder. Av utdannelse er hun jurist, og hun fortalte om sin vei til å bli politileder - da det gradvis gikk opp for henne at det var leder hun kunne og ville bli, og hvordan hun lærte seg å ta plass og utstråle selvtillit i et mannsdominert ledermiljø i politiet.