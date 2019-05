«Fotballnerd med klisterhjerne» og trener med «en utrolig hjerne»

Pluss

«Da norsk toppfotball lå med brukket rygg, gjorde den fremtidige landslagstreneren et overraskende funn om en ny storhetstid».

Slik innleder Aftenposten sin sak om brønnøyværingen Johansen. Hans U20-lag er med i VM. Sist det skjedde for et U20-lag var for 26 år siden.

U20-treneren begynte i 2010 å undersøke hva som måtte til for å få norske herrer til mesterskap. Avisen skriver at norsk resultatutvikling var den mest negative av alle landslag i verden.

For få aldersbestemte landskamper

Johansen fant ifølge Aftenposten ut at Norge hadde gode forutsetninger, blant de beste i Europa, men også at man måtte jobbe bedre med å utvikle resultater.

– Et veldig tydelig funn var at vi spiller for få aldersbestemte landskamper. Her gjorde Nils Johan Semb, litt i det stille, en formidabel jobb, sier «Paco» til Aftenposten.

– Stort trenerpotensial

Nettavisen har også profilert Johansen. De snakker med Lise KLaveness som er elitedirektør i Norges fotballforbund, men som fikk brønnøyværingen inn i trenerteamet på landslaget i 2006.

– Jeg skjønte tidlig at han hadde stort trenerpotensial. Jeg skrev det til ham den gangen, jeg hadde en umiddelbar følelse av at dette var noe annet enn det jeg hadde vært borti før. Jeg har hatt mange gode trenere, men Paco skilte seg veldig ut, sier Klaveness til Nettavisen.

Noe som fascinerte landslaget var at han hadde klisterhjerne.

– Han har klisterhjerne! På landslaget ville vi teste dette, og spurte om han kunne si personnumrene våre etter å ha fokusert på dem i mindre enn ett minutt. Og da kunne han dem. Det var veldig spesielt, han har en veldig rask «harddisk», sier Klaveness.

– Veldig fin person

Til VG fremhever også U20-spiller Ola Brynhildsen Johansens intellekt.

– Han har en utrolig hjerne. Han er smart i alt han foretar seg og har alltid en plan for ulike scenarioer, sier Brynhildsen til VG.

Lagkamerat Hugo Vetlesen er enig.

– «Paco» er en veldig fin person. Han er lett å prate med hvis du trenger å lufte noe. Hvis det ikke går så bra, kan du gå til ham og løse det, sier Vetlesen til VG.