Svang vil skjenke ute

Pluss

Restauranten Svang i Storgata har søkt Brønnøy kommune om utvidelse av sitt skjenkeareal på eksisterende bevilling. I søknaden til kommunen skriver daglig leder Mario Ortega Quiroga at han er klar over at behandlingstiden er lenger enn restauranten ber om, samtidig som han skriver at spisestedet er veldig avhengig av å ha uteareal på framsiden for å oppnå resultater i 2019.