Disse kan du gifte deg borgelig hos i Brønnøy

Pluss

Fra og med 1. januar i fjor ble ekteskapsloven endret slik at kommunene overtok ansvaret for borgerlige vigsler. I utgangspunktet har ordføreren og varaordføreren i enhver norsk kommune vigselsrett, etter paragraf 12, punkt "b" i ekteskapsloven. Der står det at følgende personer kan vigsle: