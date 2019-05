Gjør en innsats for et bedre miljø

Pluss

De er ofte å se langs veiene i Sømna, Thomas og Harald, men i den senere tid har de brukt dager langs strandlinjer. Dager og timer for et bedre miljø uten å tjene så mye som en krone på det. En av våre lesere har merket seg dette og sendt ønske om å gi dugnadsduoen BA-blomsten som en oppmerksomhet for den enorme innsatsen de har gjort.