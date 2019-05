Apotekkunder i Brønnøy er mer skeptisk enn i resten av landet

Staten sparer to milliarder kroner på generisk bytte årlig og det er mer å hente.

Pluss

Apotekene er pliktig til å opplyse pasientene om generisk bytte, det vil si bytte av likeverdige legemidler. Dette kan spare samfunnet for betydelige summer. Det er beregnet at ordningen med generisk bytte gir innsparinger på to milliarder kroner årlig.