Russen fester uten bevilling ved siden av flyplassen i kveld

Pluss

Brønnøyrussen har i mange år hatt Svarthopen som tilholdssted, men i fjor holdt russen for første gang til på BILs gamle gressbane natt til 17. mai. Det skjedde etter at de hadde fått tydelige signaler fra lensmann Roger Stangnes om at teltene russen hadde satt opp i Svarthopen nord måtte bort.