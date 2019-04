Fødestueleder måtte invitere seg selv til foretaksstyrets fødeseminar i Brønnøy

Pluss

Leder for fødestua i Brønnøysund, Ann Åse Baustad kan blant annet fortelle om at det har vært 19 styrtfødsler lokalt på fire år, når hun i dag inntar talerstolen på Helgelandssykehusets styreseminar om "Fødetilbudet om 5-10 år". Det holdes på Norsk Havbrukssenter tirsdag. Det er ingen selvfølge at Baustad innleder sammen med de to avdelingslederne for fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana. Selv om seminaret holdes i Brønnøy, og Baustad leder foretakets eneste fødestue, så var hun ikke invitert til å holde innlegg på styreseminaret.