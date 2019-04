Sesongens første kamp for BIL, mot Mosjøen

Pluss

Sesongens første kamp i 4. divisjon Hesa for BIL går på hjemmebane mot Mosjøen lørdag. BAnett følger kampen.

Første omgang

2 min: Lagene tester hverandre ut. BIL har hatt frispark i god posisjon like utenfor MILs 16-meter. Ingen ordentlige farligheter så langt.

6 min: MIL begynner å feste et aldri så lite grep. Gjestene virker sikrere med ballen, mens BIL har hatt mange balltap så langt.

12 min: Kampen foregår hovedsakelig på midtbanen og i nærheten av BILs 16-meter. MIL har hatt en corner, uten resultat.

17 min: BIL forsvarer seg godt, men det er også stort sett det hjemmelaget greier å få til i denne fasen.

19 min: Kjempesjanse for BIL! Det skytes fra 20 meter, den heftige vinden tar ballen som skrur mot krysset. MIL-keeperen får akkurat tippet ballen over mål. Corner til BIL, men ballen - igjen antakelig med hjelp fra vinden - skrur ut bak mål.

21 min: Kampens første gule gort, til en Mosjøen-spiller. BILs Lars Solbakk kjefter deretter på seg en voldsom tilsnakk fra dommer Kim Hauvik.

23 min: Kampens største sjanse, til bortelaget. MIL spiller seg nydelig fram inn i 16-meteren med korte, presise pasninger. Til slutt blir det en alene mot keeper-situasjon fra skrå vinkel. Ballen går stang ut.

27 min: BIL har hatt et par gode forsøk på venstrekanten, med godt samspill mellom Hadi Karimi og Lars Solbakk. Hjemmelaget nå imidlertid ikke helt fram.

31 min: Corner til BIL. Det blir ingenting.

32 min: Scoring MIL! Misforståelse i BIL-forsvaret, ballen ender hos en MIL-spiller som setter ballen enkelt til side for keeper Dennis Berg Smalsundmo. Målscorer: Eirik Høgseth.

39 min: BIL presser på for en utligning. Vind og skru sender nesten en corner rett i lengste hjørne, men ballen går ut.

45 min: Pause. Mosjøen leder 0-1.

Andre omgang

1 min: Mosjøen stormer i angrep. Skudd med god retning fra ni meter blokkeres av Karimi.

6 min: BIL forsøker, men greier ikke å bryte seg igjennom Mosjøens forsvar. Ballen spilles mye langt eller på tvers på midten, og MIL snapper.

9 min: Scoring for Mosjøen! Ny snapping på midten, gjennombruddspasning og MILs angriper Eirik Høgseth rykker fra to BIL-forsvarere med kraft og hurtighet og setter ballen til side for Smalsundmo - igjen.

16 min: Scoring for Mosjøen! Hattrick for Eirik Høgseth, som ekspederer et innlegg fra kant til side for keeper. 0-3

17 min: MILs - tidligere BILs - Eskil Svartis får gult kort.

21 min: Frispark til BIL i god posisjon. Skuddet framstår imidlertid mer som en pasning til keeper.

25 min: Bra nesten-sjanse for BIL, som endelig greier å spille seg inn i 16. MIL-keeper kommer imidlertid ut og forhindrer et nest siste-trekk som kunne gitt scoring

28 min: Gult kort til Fredrik Salhus. Litt intens takling midt på egen halvdel. BIL rydder raskt opp i frisparksituasjonen.

32 min: MIL er farlig frampå inne i BILs 16-meter igjen. En herlig utrusning fra Dennis Berg Smalsundmo avverger situasjonen. Samme mann snapper opp corneren som følger.

33 min: Fantastisk BIL-angrep, igangsatt og ledet 'av Sevald Andreassen. Ballen går ett touch fra egen halvdel til MILs 16-meter. Michael Storøy greier imidlertid ikke å få god nok treff på ballen når han skal skyte i siste trekk.

40 min: To nesten-muligheter for BIL, men effektiviteten er ikke på topp i dag. MIL avverger.

43 min: Ny kjempesjanse for Eirik Høgseth, som nesten kommer alene med Smalsundmo igjen. Denne gangen blir han imidlertid forstyrret såpass av BILs forsvar at skuddet blir ufarlig.

44 min: Scoring for Mosjøen! Ballen spilles hardt inn i BILs 16-meter og der står Mosjøen-spillerne i kø for å score. Smalsundmo stopper det første skuddet, men nummer to sendes i mål. 0-4 til Mosjøen.