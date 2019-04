Bønder krever handling: – Bare vi åtte representerer 30 millioner

Pluss

– Vi er åtte bønder rundt bordet her som alene representerer 30 millioner kroner i årlig omsetning. Da er det viktig at Tine og Nortura overlever, konstaterer Jan Kolsvik i Sømna bondelag. Landbrukspolitisk talsperson for Høyre, Margunn Ebbesen har fått klart signal etter lunsjmøte hos Sømnas bondelagsleder Kristian Reinfjord denne uke.