Bevæpnet politi i 17. mai-toget, men lensmannen skal ikke bære våpen

17. mai vil operativt politipersonell være synlig bevæpnet i togene og ved folkeforsamlinger. Det foreligger ifølge politidirektoratet ingen konkrete trusler, men politidirektør Benedicte Bjørland peker i en pressemelding mot en rekke hendelser ute i Europa de senere årene, og mener disse tilsier at man må ta høyde for at noe kan skje, heter det i en pressemelding fra politiet.