Bak høye gjerder og en låst port, finner vi bassenget i hagen hos Øystein Magne og Mariann Hestmark på Gladstad. Det startet som et utsagn om at han skulle lage basseng utendørs, til en konkret handling der han faktisk gjorde alvor av bassengdrømmen. I fjor høst sto ti ganger fem meter basseng ferdig. På spørsmål om hvorfor han bygget et basseng selv i stedet for å kjøpe en ferdig badestamp, var svaret enkelt.