Helse nord-styret er bare «kopimottakere» i varslingssakene fra Helgelandssykehuset

Styret i Helse nord avventer hva som blir gjort lokalt på Helgeland i de to varslingssakene som kom like før påske. Adm. dir. Lars Vorland understreker samtidig at sakene tilhører Helgelandssykehuset.