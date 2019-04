Rask hoderegning viser at dette vil sende oss i landstoppen på gjeld per innbygger.

— Jeg synes dette er vanskelig, for vi må ha et sykehjem. Men jeg sliter med å føre en kommune i norgestoppen på gjeld per innbygger, innledet Elling Bøkestad (H) fra talerstolen. Like etterpå la han frem et forslag til innstilling som går på at administrasjonen ser på en betydelig redusert låneramme og om nødvendig ser på omfanget av utbyggingen av sykehjemmet.