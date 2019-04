Dette er det nye lensmannskontoret

Pluss

I slutten av mars ble det klart at Politiets fellestjenester etter anbud hadde valgt Ramtind AS som leverandør av nye lokaler til lensmannskontor i Brønnøysund de neste ti årene. Politiet fikk fire tilbud og valgte å vurdere to av dem; fra Brønnøy kommune og Ramtind AS. Ramtind tilbød nybygg på Russesletta til 4,3 millioner kroner i husleie per år mens Brønnøy kommune tilbød utvidelse av eksisterende lokaler på rådhuset til 3,14 millioner kroner per år.