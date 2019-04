Husbanken gir 15,1 millioner kroner

Pluss

Bindal kommunes administrasjon har siden kommunestyremøtet 28. februar vært i dialog med Husbanken. I denne dialogen ble det avklart at byggekostnaden for hjemmetjenestens lokaler ikke vil bli berettiget tilskudd under kategorien teknisk oppgradering. Dermed måtte saken opp i et ekstraordinært kommunestyremøte 26. mars. Dette fordi administrasjonen trengte politikernes fullmakt til å fortsette utbyggingen til tross for at tilskuddsbeløpet fra Husbanken ville bli vesentlig redusert i forhold til estimatet i forkant. Entreprenøren har beregnet en byggekostnad på totalt 31,3 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Dette innebar at politikerne måtte vedta å øke lånerammen med 2,5 millioner kroner.