Skal det hete Grøttheim, Grøtheim eller Grøttem?

Pluss

Kartverket har opprettet navnesak angående Grøttem/Grøtheim/Grøttheim i Sømna. Ifølge brevet Kartverket sendte til Sømna kommune i januar så er det Språkrådet som har påpekt at det er flere skrivemåter i offentlig bruk og at det er behov for en navnesak for å avklare korrekt skrivemåte.