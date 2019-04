- Vil gjøre det vanskeligere for folk å bruke tingretten

Pluss

—Umiddelbart tenker vi at det er negativt for brukerne av tingretten. For vanlige folk som oppsøker tingretten for å få bistand til ulike saker, for å få råd og veiledning, bekreftet dokumenter, oppbevaring av testamenter, oppdrag i skifteretten, straffesaker eller annet. Det er mange årsaker til at folk trenger å oppsøke tingretten. En slik samling vil kunne bety at folk må reise, kanskje overnatte. Det blir en høyere terskel for å benytte seg av domstolene, og det bør etter vårt syn være lav terskel for å kontakt med tingretten. Det er også slik at mye god lokalkunnskap, som kan være viktig for folk, kan gå tapt hvis man legger ned den lokale tingretten, sier Walle-Jensen.