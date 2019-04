Politiet oppgir totalpris på nybygget de vil leie på Russesletta

Pluss

Etter at det ble kjent at politiet har valgt Ramtind AS som utleier av lensmannskontor i Brønnøysund fra 2020 så ba BAnett om innsyn i anbudsdokumentene som lå til grunn for valget. Avisen ba politiet opplyse hvem som leverte tilbud, hva disse tilbudene kostet, om en kort beskrivelse med eventuelle skisser av bygg og en redegjørelse for hvorfor vinneren ble valgt.