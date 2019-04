FAU på Salhus inviterer til foredrag om inkluderende skolemiljø

Pluss

FAU Salhus skole har booket Kjersti Falck fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) til å komme og holde foredrag om inkluderende skolemiljø på samfunnshuset på kvelden 29. april. FAU har invitert alle foresatte i Brønnøy kommune, lærerne, helsesøstre og skoleeier.

— Foredraget går blant annet ut på at foreldrenes engasjement i skolen betyr mye for barnas læring og utvikling, både faglig og sosialt. Foreldre er forbilder, det er vi som skal lære barna våre hvordan de kan bli trygge, inkluderende og gode til å bygge relasjoner. Samarbeidet mellom hjem og skole blir svært viktig i en slik sammenheng og lærerens betydning, foreldremøter og mobbing er temaer hun også kommer inn på. Skoleeier, representert ved Kjartan Paulsen, vil avslutningsvis også si noe om hva de tenker om dette temaet, skriver Liz Lakselv i en pressemelding fra FAU Salhus.

FAU mener dette foredraget er et godt bidrag for hjem- skolesamarbeid i kommunen.

—Ifølge Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse er dessverre mobbetallene veldig høye i Brønnøy, med tanke på at landssnittet ligger på sju. Det er derfor viktig å rette fokus mot dette, erkjenne at vi har et problem og jobbe sammen for at barna våre skal få en trygg og god hverdag både på skolen og i fritiden, sier Liz Lakselv.