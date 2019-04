Håndballfest for de yngste i Brønnøyhallen lørdag

Pluss

For 2. og 3. klasse blir det minihåndball, hvor lagene spiller med fire spillere på hvert lag. Kampene spilles på tvers på to baner i hallen. 11 lag er påmeldt fra BIL, Tjalg og Sømna

I gutter og jenter 10, som er 4. og 5. klassingene, er det påmeldt 12 lag fra BIL og Sømna. Disse spiller på hele banen med fem utespillere samt keeper.

- Dette blir en fin introduksjon til håndball for de minste, hvor glede og samspill står i fokus. Mål telles ikke på måltavla, men feires med applaus og musikk. Vi håper mange voksne møter opp for å heie på ungene, lager stemning på tribunen samt støtter opp økonomisk ved å bruke kafeeen som vil være åpen under hele Sparebank1-cup, sier turneringsansvarlig i BIL-Håndball, Gunn Nina Andreassen.