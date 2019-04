Mowi truer staten med erstatningskrav

Pluss

Miljødirektoratet har avgjort at klager på tillatelse til fiskeoppdrett ved Rørskjæran i Vega verdensarv ikke kan tas til følge på grunn av foreldelse. Men direktoratet varslet i samme brev til Mowi den 26. mars, at de vurderer å kalle utslippstillatelsen tilbake. Denne utslippstillatelsen ble gitt av Fylkesmannen i Nordland i 2016. Miljødirektoratet begrunner dette med at kunnskapsgrunnlaget for å vurdere konsekvensene for Vegas verdensarvverdier og status er for dårlig. Mowi fikk to dager på å gi tilsvar på dette varselet og ga advokatfirmaet Wikborg Rein oppdraget.