Henter inspirator til Vega

Fredag kveld arrangerer næringsforeningen på Vega et inspirasjonsforedrag med Roar Svenning. Han skal fortelle om verdiskapning i lokalsamfunnet og hans egen historie om hvordan Stokkøya forandret seg fra ei fraflytta bygd til en turistattraksjon og ett sted folk ville flytte til. Bente Børsheim sitter i styret for næringsforeningen som så dagens lys for ett år siden, hun er glad de har klart å få Svenning til Vega.

— Svennings foredrag passer for alle uansett og det handler om hvordan vi tenker. Svenning ser utfordringene, men ikke problemene, roser Børsheim.

Næringsforeningen på Vega har 19 medlemmer der Berit Martinussen er leder. I tillegg sitter foruten Børsheim, Kim Roger Fredriksen, Alf Johan Breivik og Marthe Steinbru Hansen i styret. Målet er å hjelpe gründere i oppstartsfasen og etablerte bedrifter i møte med det offentlige.

— Næringsforeningen skal være for alle som driver en form for næring på Vega. Vi ønsker flere med. Jo flere vi er, jo mer får vi til.