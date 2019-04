HB-redaktør Morten Hofstad meldt til PFU igjen

Pluss

Redaktør Morten Hofstad og Helgelands Blad ble onsdag i forrige uke felt i PFU for en lederartikkel om sykehusstruktur. I dag, onsdag, skriver kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset at sykehuset vil melde Hofstad til PFU for faktafeil og feilaktige påstander i flere redaksjonelle artikler om sykehusstruktur som ble publisert på nett og i HBs papiravis 29. og 30. mars.