Sør-Helgeland gjorde nesten rent bord i distriktsmesterskapet

Distriktsmesterskapet for trekkspill gikk av stabelen på Fru Haugans hotell i Mosjøen, 29.-31. mars, med Mosjøen toraderklubb som arrangør. Det var deltakere fra Bodø i nord til Leksvik i sør. Nordstrømmen og Velfjord trekkspillklubb vant både klassen for underholdningsmusikk og gammeldans, mens Grovens gammeldansorkester vant klassen for gammeldans grupper.