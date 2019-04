Politiet sier de prioriterte løsning og beliggenhet foran pris da de valgte nytt lensmannskontor

Pluss

22. mars ble det kjent at Ramtind AS har vunnet politiets anbudskonkurranse på leie av lokaler til lensmannskontor i Brønnøysund. BAnett har fått innsyn i tildelingsbrevet, og der kommer det fram at fire leverandører leverte tilbud. Tilbudene fra Ramtind AS og eksisterende utleier Brønnøy kommune ble funnet akseptable og vurdert mot politiets tre tildelingskriterier: pris på ti års leie, beliggenhet og løsningsforslag.