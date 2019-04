Tran(gt) i svelget på Salhus skole 1. april

Pluss

Elevene fikk denne mandagen, som tilfeldigvis også var 1. april, presentert et folkehelseprosjekt som anbefalte at skoleelever må få en dose tran hver uke. Prosjektet ble presentert som et tiltak fra Fylkesmannen i Nordland, basert på en studie foretatt av Universitetssykehuset i Tromsø. Studien viser at norske barn i aldersgruppen 6-13 år i region nord har signifikant mangel på D-vitamin. Derfor konkluderes det med at alle elever i 1.-7. klasse ukentlig skal få en dose på 5 ml tran i ett år fremover, fra og med i dag 1. april.