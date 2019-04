Leirfjord-ordføreren vil diskutere sykehustomt bak lukket dør. - Uklokt, sier BA-redaktøren

Pluss

Leirfjord-ordfører Ivan Haugland ba om - og fikk gjennomslag for - å lukke ordførermøtet i Brønnøysund 3. januar for offentligheten. Haugland bekrefter overfor BAnett mandag at han har samme plan for møtet mellom Vefsn, Alstahaug og Brønnøy for å diskutere sykehustomt på tirsdag. Pressen og eventuelle tilhørere vil bli henvist til gangen utenfor møtelokalet når de fire arbeiderpartiordførerne og gruppeledere fra kommunene diskuterer sykehussaken.