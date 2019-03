Helgelandssykehuset og Bindal kommune er ikke enige om hva som er en forsvarlig ambulansedekning

Pluss

Helse- og velferdssjef Arne Bangstad er bekymret over ambulansedekningen i Bindal. Dersom en person har behov for akutt hjelp i en av kommunens veiløse grender og helikopteret ikke kan benyttes, må pasienten vente på ambulansebåten som er stasjonert på Vega. I påsken 2018 ble denne problemstillingen aktualisert da en hytteboer i Harangsfjord falt og slo seg stygt i hodet og måtte vente lenge for å få hjelp da helikopteret ikke kunne benyttes.