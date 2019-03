Her forteller fylkesråden at renholdssjef Siv Anne har vunnet en fylkeskommunal pris

Pluss

Denne fredagen ble en ekstra hyggelig dag på jobb for renholdsleder Siv Anne Brandmo ved Brønnøysund videregående skole. Under lunsjen på skolen var de ansatte samlet for å få noen orienteringer fra rektor Sylvi Halseth. Mange la nok imidlertid også merke til at fylkesråd for økonomi i Nordland Knut Petter Torgersen var til stede ved ett av bordene.