Rådmannen om regnskapet for 2018 i Brønnøy: - Fantastisk

Pluss

I år som i fjor kan det se ut for at Brønnøy kommune har vunnet i kommune-lotto. Det er en flåsete måte å si at kommunen har fått mer penger fra staten enn forventet. I 2016 ble det vedtatt at 2017 skulle gå i null. Da regnskapet for 2017 ble sluttbehandlet var det med et reelt overskudd på 20 millioner kroner – på grunn av uforutsette gevinster i inntekter.