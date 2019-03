Oslo Economics: Sandnessjøen 360 mill. billigere. Deloitte: Dobbelt så dyrt i Sandnessjøen

Pluss

Styret i Helgelandssykehuset fikk onsdag presentert det som kalles «alternativskillende økonomisk analyse, laget av Jan Erik Tveiten fra konsulentselskapet Deloitte med støtte fra Multiconsult. Det skriver Helgelands Blad.

Den alternativskillende økonomiske analysen har tatt for seg hva de ulike løsningene for struktur og lokalisering vil kreve, både i form av investeringer og framtidige driftsutgifter. Dette inkluderer både nybygg og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, i alt åtte forskjellige alternativer.

Noen hovedpoeng

¤ Ett sykehus, i kombinasjon med tre DMS vil kunne gi årlige besparelse på 77-86 millioner kroner i året. To sykehus (stort/lite) med to DMS vil kunne gi en besparelse på 43-52 millioner i året.

¤ Helgelandssykehuset vil kunne løfte en investering på inntil 3,5 milliarder kroner, gitt ett stort sykehus med tre DMS. Gitt to sykehus kan foretaket løfte 2,8 milliarder.

¤ En utbygging i Sandnessjøen mener Deloitte vil koste 20.900 kroner per kvadratmeter - for en oppgradering. Mo i Rana vil koste 10.400, framgikk det av presentasjonen fra Tveiten for styremøtet onsdag formiddag.

– I Sandnessjøen vil slite litt med å få til en utbygging på dagens tomteområde, sa Tveiten, og la til grunn utbygging av 30.000 kvadratmeter.

Til sammenligning er den allerede tegnede utbyggingen fra 1980-tallet, beregnet til rundt 6.000 kvadratmeter.

– Det blir lettere å realisere i Sandnessjøen hvis det største sykehuset legges til Mo i Rana, sa Tveiten.

Vil ha analyse

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdóttir anbefaler for styret at det i fortsettelsen gjennomføres en samfunnsanalyse der følgende hovedpunkter inngår:

¤ Belyse de samfunnsmessige konsekvenser for regionsentrene ved nyetablering, økning, reduksjon og avvikling av pasienttilbudet. Dette gjelder særlig for de kommuner som potensielt mister sykehus og arbeidsplasser med de ringvirkninger det får for lokalsamfunnene. Slike forhold kan også få betydning for attraktivitet og rekruttering av eksempelvis helsepersonell.

¤ Beskrive mulige avbøtende tiltak for de kommunene som eventuelt påføres store negative konsekvenser ved nedleggelse av sykehus.

Nordland fylkeskommune er blant høringsinstansene som har bedt om at det gjøres en grundigere analyse av de samfunnsmessige konsekvensene rundt de ulike modellene før det blir tatt en beslutning.

COWI, som hadde ansvaret for å kvalitetssikre ressursgruppas foreløpige rapport, peker på nødvendigheten av samfunnsøkonomiske betraktninger og kartlegging av samfunnsmessige virkninger.

Helse Nord har opprettholdt mandatet som sier at to-sykehusmodellen fortsatt er med.

Faktorer som er med

Styresaken om den endelige beslutningen skal bygge på følgende hovedfaktorer:

Ressursgruppas endelige rapport, høringsrapporten, Sju punkter styret har bedt om ytterligere vurderinger av, inkludert styreseminarene 30. januar, 26. februar og 27. mars, og det planlagte fødeseminar 30. april. Innhentet dokumentasjon fra kommunene på Helgeland, innhentet dokumentasjon fra andre helseforetak, alternativskillende økonomisk analyse/bæreevneanalyse, samfunnsanalyse.

Saken oppdateres.