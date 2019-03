Nytt Sandnessjøen-firma har overtatt denne senderen på Torghatten

Pluss

Det nyetablerte selskapet Fri Sikt AS overtar 1. april Signal Bredbånds infrastruktur og kunder.

- Mer robust

Harald Carlsen, daglig leder for Fri Sikt sier han har fått flere henvendelser fra lokale kunder som lurer på hva selskapet gjør når de overtar, og han understreker at Fri Sikt skal videreføre arbeidet med å levere bredbånd basert på radioteknologi.

- Torghatten er en av våre viktigste sendere, understreker Carlsen.

- Den skal opprustes og oppgraderes, slik at kunder knyttet til denne skal få et raskere og mere robust internett.

Har hatt driftsforstyrrelser

Carlsen påpeker også at det har vært en del driftsforstyrrelser for kundene de siste måneden, og han sier dette skyldes flere forhold.

- Det ene er bredbåndskapasiteten opp til stasjonen. Denne blir nå oppgradert med ti ganger av det den tidligere har vært. Det nye utstyret ligger klart hos vår montasjepartner, og vi regner med at denne blir montert i løpet av tre uker. Det andre parametret har vært ustabilitet i strømforsyningen til senderen. Nå er deler av linjenettet opp til Torghatten rehabilitert, samtidig som vi holder på å montere sammen nytt strømskap med batteribackup som vil gi oss en reservestrømgangtid på cirka to døgn. Dette gjør at selv stasjonen ikke blir like mye påvirket av strømbrudd som den har vært i den senere tid. For kundene våre betyr dette at det vil bli et par utkoblinger ved oppgradering av stasjonen, men vi garantere en mye mere robust tjeneste etterpå.