Norske turister velger verneområdene på Vega

Vega Verneområdestyre har gjennomført en brukerundersøkelse blant besøkende i verneområdene i Vega kommune. I en pressemelding skriver verneområdestyret at de besøkende til verneområdene ble invitert til å svare på spørreskjema som de fant i «svarkasser» som var plassert ut i ulike verneområder i Vega kommune. Det var mulig å svare på undersøkelsen på følgende plasser; I Juvika i Eidemsliene naturreservat, på Kjellerhaugen i Kjellerhaugvatnet naturreservat, på Holand i Holandsosen naturreservat, ved Viksås i Holandsosen naturreservat, på Gåkkå mathus i Hysvær/Søla landskapsvernområde, på kaia på nordenden av Lånan og på turistbåten mellom Nes og Lånan.

Vil styrke besøksforvaltningen

Liknende brukerundersøkelser gjennomføres i en lang rekke andre norske nasjonalparker og landskapsvernområder, som ledd i en nasjonal innsats for å styrke besøksforvaltningen i verneområdene fram mot 2021. Oslo Economics og Ole Jakob Sørensen ved Nord Universitet har analysert dataene fra spørreundersøkelsen og utarbeidet en rapport på oppdrag fra verneområdestyret.

563 personer deltok i brukerundersøkelsen i løpet av sommer- og høstmånedene mens svarkassene sto ute. Undersøkelsen viser at 85 prosent av de besøkende til verneområdene i Vega kommune er nordmenn; de aller fleste (65 prosent) var tilreisende turister som bor i andre fylker i Norge enn i Nordland. 15 prosent av respondentene var utenlandske turister. Disse kom fra 15 ulike land hvor det var flest respondenter fra Tyskland, Sverige, Sveits og Storbritannia. To av tre respondenter hadde ikke besøkt Vega tidligere.

De besøkende er jevnt over nokså voksne. Gjennomsnittsalderen på de besøkende er 53,1 år mot 44,1 år som er et nasjonalt gjennomsnitt for brukere av norske verneområder. 15 prosent av respondentene hadde med seg barn under 15 år i turfølget da de besøkte verneområdene på Vegaøyan.

Godt tilrettelagte turstier

Respondentene ble spurt om hvilke tilretteleggingstiltak som er viktigst for dem når de skal gå en tur langs kysten. Her fremgår det at de besøkende er mest opptatt av at det finnes merkede stier, at det er god skilting ved stistart og stikryss og at det finnes klopper i våte områder. Turgåerne var etter undersøkelsen å dømme godt fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv i verneområdene i Vega kommune. Det er det tradisjonelle turfriluftslivet og muligheten til å ferdes i et særegent natur- og kulturlandskap som trekker besøkende til Vega.

De aller fleste (87 prosent) visste at deler av Vega var vernet før de ankom området. Over halvparten av respondentene oppga at vernestatusen «til en viss grad» eller «til en svært stor grad» påvirket valget om å besøke Vega. Verdensarvstatusen til Vega virker å være godt kjent blant besøkende, og er med høy sannsynlighet en medvirkende motivasjon for hvorfor de ønsker å besøke området.

Verneområdestyret skal bruke resultatene fra undersøkelsen i utarbeidelsen av en besøksstrategi for verneområdene.