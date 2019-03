Havna betalte mer enn 20.000 kroner for hjelp med kommunikasjon i havnesaken

Pluss

BAnett har fått innsyn i korrespondanse mellom Nordnorsk Kommunikasjon AS og nestleder Kristian Warholm i Brønnøy havns styre der det kommer fram at havnestyret har kjøpt bistand fra kommunikasjonsbyrået til et leserbrev og et «budskapsnotat». Dette for å avhelpe havnas behov for kommunikasjon utad om havneavtalen som er inngått med Søren Nielsen AS.