Brukerutvalget i Helgelandssykehuset refser ressursgruppemedlem

Under tirsdagens pressekonferanse med framlegging av ressursgruppens endelige rapport falt det noen uttalelser som har fått brukerutvalget i Helgelandssykehuset til å reagere.

- Feilsitert

Arne Ketil Hafstad er tidligere leder av regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, og medlem i ressursgruppen. Han tok ordet for å komme med noen kommentarer til kritikken ressursgruppa har fått fra flere hold for det mange har ment er å prioritere rekruttering over pasienter.

- Jeg vil gjerne si noe om akkurat den konstellasjonen rekruttering og avstander. Det har også brukerutvalget i Helgeland uttalt seg om 15. desember 2017 i sin høringsuttalelse til det som da var forslag til planprogram for idéfasen. Der skriver brukerutvalget i Helgeland «Transporttid er en viktig del av utredningen, men den viktigste forutsetningen for ny sykehusstruktur på Helgeland er muligheter for god rekruttering av ulike fagfolk med rett kompetanse til sterke fagmiljøer». De legger størst vekt på dette med rekruttering. Dette er brukerutvalget, i sin høringsuttalelse, sa Hafstad.

Det nevnte brukerutvalget i Helgelandssykehuset mener seg feilsitert, og har torsdag sendt ut en pressemelding for å korrigere på oppfatningen de mener er skapt av Hafstads uttalelse - som senere er refert av ranaordfører Geir Waage.

- Under framlegging av ressursgruppens endelige rapport og i intervju i nyhetssendingen på NRK Nordland med ordfører Geir Waage ble det satt fram påstander om Brukerutvalget i Helgelandssykehuset sin høringsuttalelse som ikke er korrekt. Dette vil vi ikke la stå uimotsagt.

- Direkte feil

Leder Anne Lise Brygfjeld og nestleder Per Hansen har i den anledning en presisering å komme med på vegne av brukerutvalget:

- Både Arne Ketil Hafstad, brukerrepresentant i ressursgruppen og ordfører Waage hevder at brukerutvalget har satt rekruttering fremfor tilgjengelighet. Dette er direkte feil. I vår høringsuttalelse sier vi helt klart at brukerne og deres behov for best mulig helsetjenester må settes høyest. Vi etterlyser også brukerfokuset i rapporten, noe vi fortsatt gjør. Vi er også helt klar på de to punktene vi mener bør ligge i bunnen for en ny sykehusstruktur på Helgeland:

Ingen av innbyggerne på Helgeland skal få et dårligere tilbud enn dagens.

Flest mulig skal få et bedre tilbud enn dagens, skriver Brygfjeld og Hansen.

Lenke: Les hele høringssvaret fra brukerutvalget i Helgelandssykehuset, datert 28. februar 2019, her.

Brukerutvalget peker videre på at Arne Ketil Hafstad under framlegget viser til en uttalelse som er gitt av et tidligere brukerutvalg i 2017, i forbindelse med høring til planprogram for nytt Helgelanssykehus 2025.

- På det tidspunktet var det ikke foreslått noen konkret lokalisering. Vi mener han ikke har tatt til følge vår høringsuttalelse til foreløpig rapport. Brukerutvalget ser ikke noen store endringer i den endelige rapporten og den foreløpige vi fikk framlagt 3.desember 2018. Vi vil selvfølgelig nå lese denne nøye og ta med oss dette i vårt videre arbeid for å påvirke den videre prosess slik at alle brukerne på Helgeland kan få et best mulig helsetilbud i fremtiden. Fortsatt mener vi at spørsmålene er flere enn svarene. Vi har fortsatt stor tro på at direktør Hulda Gunnlaugsdottir og styret i Helgelandssykehuset klarer å komme frem til et godt forslag for alle, står det i pressemeldingen.