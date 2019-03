Trælnes Mannskor med forrykende show

Pluss

En ting er sikkert, denne gjengen vet hva de holder på med og de vet hvordan de skal få publikum med seg. Lørdagens show i Sømnahallen var ikke bare en strålende og latterfylt, men de viste også et bredt spekter i sitt velvalgte repertoar. Å ta seg selv høytidelig er noe de overhodet ikke gjør, humor, nettingstrømper og rosa strutteskjørt var noe av bekledningen vi fikk se herrene i. Rundt 600 hadde funnet veien til Sømnahallen for å få med seg showet og alle fikk virkelig valuta for pengene. Det var trøkk fra begynnelse til slutt.