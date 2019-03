Hyttefolk i Vegaøyan kan likevel ikke søke Vega om fritak for renovasjonsgebyr

Pluss

I november 2018 vedtok formannskapet i Vega at eierne av fritidsboliger i øyan kan innvilges fritak for renovasjon etter søknad. I etterkant av dette vedtaket har Shmil kontaktet Vega kommune fordi de mener at vedtaket strider med gjeldende forskrifter. Shmil sier videre at de ikke kan se å ha gjort noen feil i avslag om fritak for renovasjonsordning for fritidsboliger og ber om at saken behandles på nytt i formannskapet.